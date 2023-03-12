В нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

В нескольких украинских регионах в ночь на воскресенье, 12 марта, была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно последним данным, сирены прозвучали ранее сегодня в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Уточняется, что сигналы тревоги были слышны в вышеуказанных регионах практически одновременно – около 00.13 по московскому времени.