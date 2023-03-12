Захарова про новые фейки о ней: чем сильнее Россия будет прижимать своих «непартнеров», тем изворотливее будет ложь

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Чем сильнее Москва будет прижимать своих «непартнеров», тем изворотливее будет ложь. Так официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировал новые фейковые сообщения о ней, которые появились в сети.

«Чем сильнее мы будем прижимать “непартнеров”, выводить их на чистую воду, тем изворотливее будет ложь. Запомните и передайте другим: если где-то напишут, что я рассказываю о том, что мы не выдержим, не выстоим, не сможем, значит, это была не я», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале пресс-секретаря отечественного дипломатического ведомства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Захарова назвала «очередной инфоатакой» распространенные в интернете утверждения, согласно которым она якобы подтвердила существование «междоусобицы в Кремле».