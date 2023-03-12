Пушков: версия о подрыве «Северных потоков» «проукраинской группой» уже «рухнула» в глазах мирового общественного мнения

Аргументы Недели → Политика 13+

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Предположение, согласно которому за случившемся на газопроводах «Северный поток» стоит «проукраинская группа», уже «рухнуло» в глазах мирового общественного мнения. Об этом написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков, представитель верхней палаты парламента Российской Федерации.

«Даже немецкая пресса не верит в версию с "проукраинской группой", якобы взорвавшей газопроводы. Версия не держится на ногах, сколько ни пытаются ее подпереть, выдумывая новые "подробности". В глазах мирового общественного мнения она, собственно, уже рухнула», — говорится, в частности, в публикации, которую разместил отечественный сенатор.

Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба отметил, что диверсия на «Северных потоках» не была осуществлена под управлением кабмина бывшей советской республики.