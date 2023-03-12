Глава МИД Кулеба: диверсия на «Северных потоках» не была осуществлена под управлением правительства Украины

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Произошедшая некоторое время назад диверсия на газопроводах «Северный поток» не была осуществлена под управлением украинского правительства. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Кулеба, руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики.

«Могу сказать, что украинское правительство не стоит за этим. Это не было сделано под управлением правительства», — заверил дипломат в ходе беседы с журналистами немецкого издания Bild am Sonntag.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Кулеба назвал скоординированной акцией публикации СМИ с обвинениями «проукраинской группировки» в подрыве «Северных потоков».