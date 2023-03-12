Пушков: Десантиса рассматривают как ведущего кандидата республиканцев, если демократам удастся не допустить Трампа на выборы

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Губернатор Флориды Рон Десантис, Paul Hennessy / globallookpress.com

Политика Рона Десантиса рассматривают как ведущего кандидата Республиканской партии, если представители демократов смогут не допустить Дональда Трампа на выборы президента Соединенных Штатов. На это указал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор прокомментировал сообщения о том, что средства массовой информации США подвергли критике Десантиса, отстаивающего традиционные ценности.

«Губернатору Флориды Десантису предстоит трудная схватка с американскими либерал- прогрессистами, заполонившими СМИ, университеты, школы и даже детсады, и прививающими детям ядовитую смесь трансгендерной культуры и антибелого расизма», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Пушкова.

По словам отечественного парламентария, Десантиса рассматривают в качестве «ведущего кандидата республиканцев на пост президента в случае, если демократам удастся не допустить Трампа на выборы».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Алексей Пушков сделал прогноз, согласно которому стена разногласий и взаимного раздражения между Вашингтоном и Пекином будет расти и впредь.