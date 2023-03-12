Глава МИД Кулеба заявил, что не ожидает поставок западных истребителей Украине в ближайшее время

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Sven Hoppe / globallookpress.com

Руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба указал на то, что он не ожидает поставок западных истребителей киевской стороне в ближайшее время. По данному вопросу дипломат высказался в ходе беседы с немецким изданием Bild am Sonntag.

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения», — отметил Кулеба.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политический аналитик Сергей Марков спрогнозировал, что армия Украины, уничтожающая города при своем отступлении, будет в будущем проклята в стране.