Экс-депутат Рады Кива: Украину ждет гражданская война, народ «будет рвать на куски» команду Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic / globallookpress.com

Украину ожидает гражданская война, население бывшей советской республики «будет рвать на куски» команду действующего президента Владимира Зеленского. С соответствующим прогнозом выступил Илья Кива, экс-депутат Верховной Рады.

«Украину ждет гражданская война — она взорвется изнутри, и народ будет рвать на куски команду Зеленского», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Кивы.

По словам политика, «начнется все» с применения насилия в отношении военных комиссаров, которые задействованы в проведении мобилизации.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков предсказал, что Вооруженные силы Украины, уничтожающие города при своем отступлении, будут в будущем прокляты в стране.