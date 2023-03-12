Украинские войска шестнадцать раз за сутки обстреляли территорию ДНР

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разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за сутки ВСУ шестнадцать раз обстреляли территорию республики.

Согласно последним данным, на Донецком направлении украинские войска осуществили одиннадцать обстрелов из артиллерии калибрами 155 и 152 миллиметра, а также ударного беспилотника. На Горловском направлении были зафиксированы три обстрела, а на Ясиноватском – два обстрела из артиллерии "натовского" калибра.

В общей сложности Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по территории ДНР шестьдесят различных боеприпасов.