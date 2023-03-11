ВСУ обстреляли Киевский район Донецка пятью натовскими снарядами

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Представительство ДНР в СЦКК зафиксировано обстрел Донецка со стороны ВСУ в субботу, 11 марта.

По сообщению оперативного штаба, по направлениям н.п. Ласточкино — г. Донецк, н.п. Очеретино — г. Донецк были произведены обстрелы с интервалом в 15 минут. Выпущенные со стороны ВСУ снаряды имели натовский калибр — 155 миллиметров. Всего удар был нанесен 5 боеприпасами.

Ранее член ГСА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион нуждается в создании Свободной экономической зоны (СЗЭ) — это пространство для предпринимателей, которые смогут развивать бизнес на территории области.