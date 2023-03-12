Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Сальдо: у ВСУ недостаточно сил для наступления на левобережье Днепра

, 07:20 Источник: Общественная Служба Новостей

Сальдо: у ВСУ недостаточно сил для наступления на левобережье Днепра
Ximena Borrazas / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не в состоянии начать наступление на левый берег реки Днепр из-за нехватки боеспособных сил и средств. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Согласно его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, заявление украинской стороны о контрнаступательных действиях является лишь попыткой запугивания.

Сальдо также отметил, что российская разведка не выявила никаких перемещений украинских военных, которые бы намекали на подготовку наступательной операции на левобережье Днепра.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Общество

Общество

Общество