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Источник: Общественная Служба Новостей

Ximena Borrazas / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не в состоянии начать наступление на левый берег реки Днепр из-за нехватки боеспособных сил и средств. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Согласно его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, заявление украинской стороны о контрнаступательных действиях является лишь попыткой запугивания.

Сальдо также отметил, что российская разведка не выявила никаких перемещений украинских военных, которые бы намекали на подготовку наступательной операции на левобережье Днепра.