Вооруженные силы Украины не в состоянии начать наступление на левый берег реки Днепр из-за нехватки боеспособных сил и средств. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Согласно его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, заявление украинской стороны о контрнаступательных действиях является лишь попыткой запугивания.
Сальдо также отметил, что российская разведка не выявила никаких перемещений украинских военных, которые бы намекали на подготовку наступательной операции на левобережье Днепра.