Политолог Камкин: в Германии отношение к украинским беженцам меняется в худшую сторону

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Источник: Pravda.Ru

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Проблема украинских беженцев в Германии становиться все более явной на фоне экономического кризиса в стране. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин.

Согласно словам эксперта, украинский конфликт распространяется и на ФРГ, потому что в городах страны растет количество столкновений между выходцами из России и Украины. Как отметил специалист, в Германии живет более пяти миллионов русских, а с февраля 2022 года в нее переселилось более 1,5 миллионов украинских беженцев.

Камкин также добавил, что из-за экономических проблем в стране немецкие граждане меняют свое отношение к политике гостеприимства.

«Хорошо быть щедрым, когда у тебя в стране нет проблем в экономике. Сейчас же гражданам приходится туго затягивать пояса, жить скромнее», - заключил политолог.