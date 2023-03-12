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Источник: Народные Новости

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки собственными руками создали себе проблемы, копая на Украине яму, предназначенную России. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал бывший член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Согласно словам экс-парламентария, последней целью, которую ставит перед собой американское руководство, является ослабление российской промышленности и экономики путем восстановления разрушенной Украины. Однако, как добавил политик, США имеют собственные проблемы в виде большого количества противоречий, которые послужат началу сложных внутренних процессов.

«Украина в данном случае будет неким детонатором, который запускает эти процессы», - уточнил Клинцевич.

Бывший сенатор отметил, что внутриполитическая ситуация в США будет только усугубляться и в итоге страна окажется в яме, которую вырыла для России.