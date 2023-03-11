Папа римский назвал прекрасными отношения с российским послом в Ватикане Александром Авдеевым

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Источник: РИА Новости

Посол России в Ватикане Александр Авдеев. Фото: MFA Russia/globallook.com

Отношения Ватикана с послом России при Святом престоле Александром Авдеевым «прекрасные». Об этом заявил в интервью газете Nación папа Римский Франциск.

По его словам, Авдеев является большим профессионалом, с которым всегда можно вести диалог и «продвигаться вперед».

«Мои отношения с российским послом здесь прекрасные. Я получал от него верительные грамоты... Он сын украинки и русского, он хорошо знает конфликт [вокруг Украины]», - сказал понтифик.

В этом же интервью папа римский назвал президента РФ Владимира Путина «культурным человеком».