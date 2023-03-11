Папа римский Франциск назвал Путина культурным человеком, с которым можно говорить «на высоком уровне»

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Источник: РБК

Папа Римский Франциск, Stefano Spaziani/globallook.com

Папа римский Франциск считает российского лидера «культурным человеком», прекрасно владеющим несколькими языками. Об этом понтифик заявил в интервью La Nation в субботу.

В ходе беседы с журналистами Франциск вспоминал встречи с главой российского государства, последний визит которого в Ватикан состоялся в 2019 году.

«Он культурный. Он трижды посещал меня в качестве главы государства, и с ним можно поговорить на высоком уровне. Это культурно. Однажды мы говорили о литературе. Он человек, который не только говорит по-русски, но и прекрасно говорит по-немецки и по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия», — сказал Франциск.

Понтифик также выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося конфликта в Украине и заявил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским для проведения переговоров о мирном урегулировании.