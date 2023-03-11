Кадыров сообщил, что приехал в Москву

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Источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадаров сообщил в субботу в своих соцсетях, что находится в Москве. Видео из столицы опубликовал в своем инстаграме* помощник чеченского лидера.

Самого руководителя республики на видео нет, но слышен его закадровый голос.

«Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины», - говорит Кадыров. На самом видеоролике — кадры заснеженного центра Москвы, в том числе памятник Петру Великому.

Ранее в субботу Кадыров выложил свое фото с трофеями из зоны спецоперации.

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