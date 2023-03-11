Spiegel: власти ФРГ отказались от идеи создания Совета нацбезопасности из-за разногласий Шольца и Бербок

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Источник: РИА Новости

Олаф Шольц и Анналена Бербок. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com.

Правительство Германии отказалось от создания Совета национальной безопасности из-за того, что после многомесячных обсуждений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок так и не смогли прийти к соглашению. Об этом в субботу пишет журнал Spiegel.

По логике авторов идеи создания Совбеза, новый орган должен был улучшить взаимодействие между ведомством канцлера и министерствами, так как по ряду ключевых вопросов в правительстве регулярно возникают разногласия. В частности, это касается отношений с КНР и предоставления военной помощи Украине.

Как пишет журнал, усилия по созданию Совбеза так и не увенчались успехом из-за того, что Шольц и Бербок не смогли договориться о том, кто возглавит совет и кто войдет в его состав.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит признаков заинтересованности Москвы в прекращении боевых действий в Украине.