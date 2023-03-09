Шольц не видит признаков того, что Москва заинтересована в прекращении боевых действий

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Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Frank Hammerschmidt/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит признаков заинтересованности Москвы в скорейшем прекращении вооруженного конфликта в Украине. Об этом он рассуждал в интервью представителям немецкого медиахолдинга NBR в четверг.

«К сожалению, я такого желания [со стороны Кремля] не вижу», – сказал канцлер, отвечая на вопрос журналиста о перспективе мирных переговоров.

При этом Шольц вновь повторил ранее уже озвученный тезис о том, что Украина сама должна принимать решение относительно приемлемых для нее условий мира.