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Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы (1994-2005 гг.) Олег Соскин потребовал от Владимира Зеленского объявить досрочные президентские выборы, чтобы прекратить «уничтожение украинской нации». Об этом он заявил в эфире своего Ютуб-канала.

Соскин считает, что, продолжая боевые действия, Зеленский действует как враг украинского народа.

«Это уже, конечно, вообще не допустимо. Ты [Зеленский] уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали. <…> Поэтому нужно делать досрочные выборы», — заявил экс-советник.

По мнению Соскина, в стране все больше людей выступает за прекращение огня и в обществе на этой почве намечается раскол.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отметил растущие среди людей настроения в пользу мирного разрешения конфликта.