Секретарь СНБО Украины Данилов предупредил об «опасной тенденции»: все больше украинцев выступает за переговоры с Россией

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Источник: РИА Новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Ruslan Kaniuka/globallook.com

Об «опасной тенденции» в настроениях украинцев рассказал в четверг в эфире телешоу «Говорит большой Львов» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, эта тенденция заключается в том, что «все больше и больше» жителей страны начинают говорить о необходимости мирных переговоров с Россией.

«Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить», - сказал Данилов. В качестве примера он привел выступление львовского политика, который призывает «садиться за стол переговоров с Россией».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова рассматривать «серьезные» предложения по переговорам с Украиной.