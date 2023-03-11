Посол США Кавалек заявила о заинтересованности Вашингтона в создании стратегии для Черноморского региона

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Petty Officer 2nd Class Christin/globallookpress.com

Кэтлин Кавалек, посол США в Бухаресте, сообщила, что Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для Черноморского региона, которую необходимо создать в партнёрстве со странами региона.

«Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии в партнерстве со странами региона для решения таких вопросов, как свобода судоходства, оборона и сдерживание, обмен информацией, экономическое развитие», - уведомила Кавалек в интервью телеканалу Digi 24.

Посол подчеркнула важность Черноморского региона и отметила, что конфликт на Украине сделал ещё более явной необходимость сотрудничества в этой местности.

Ранее сообщалось, что Британия обсуждает возможность направлять свой военный флот и боевую авиацию в Черноморский регион для противостояния России.