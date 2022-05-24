Британия обсуждает возможность направлять свой военный флот и боевую авиацию в Черноморский регион для противостояния России

Аргументы Недели → Армия 13+

24 мая 2022, 14:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: литовец- слева, не перепутайте, соцсети

Глава МИД Британии Элизабет Трасс говорила на встрече с Габриелюс Ландсбергис о возможностях Лондона силовыми методами разблокировать порт Одессы, чтобы обеспечить вывод украинской пшеницы на Запад.

Литовский чиновник оказался более задиристым на словах, чем его английская коллега. Он заявил о необходимости создания коалиции стран НАТО или стран, которые испытывают крайнюю нужду в украинском зерне. Вплоть до того, чтобы «направить самолёты в Черное море и обеспечить безопасный морской путь для судов-зерновозов из порта Одессы в турецкий Босфор». Он также заявил, что придётся «применить военные корабли и самолёты, но это нельзя называть эскалацией конфликта. Это бы не было участие в войне. Это лишь обеспечило бы безопасный путь зерна из Украины в страны, которые в нём нуждаются».

Интереснее всего тот факт, что сама Литва не имеет никакой возможности «направить боевые самолёты и ударные корабли в Чёрное море» из-за их практического отсутствия на вооружении армии этого карликового квазигосударства. Называю его «квазигосударством» – потому что оно не обладает фактическим суверенитетом, являясь в политическом отношении субъектом ЕС, а в военном – НАТО. Вообще ни одна из бывших советских республик Прибалтики не доказала, что может быть независимой страной, то же самое касается Украины. В эту же дыру как прибалты, так и украинцы. пытались затащить Белоруссию.

А теперь глава МИДа недогосударства «Литва» пытается втянуть Лондон, НАТО и всех «нуждающихся» в украинской пшенице в открытую войну против России.