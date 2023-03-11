Сальдо заявил, что слухи о скором наступлении ВСУ в Херсонской области распространяют «вражеские пропагандисты» и «ципсошники»

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Источник: TG-канал Владимира Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Telegram/t.me/SALDO_VGA/

Информация о готовящемся наступлении ВСУ на левый берег Днепра не соответствует действительности. Слухи об этом распространяет украинская пропаганда. Об этом заявил в субботу врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Распространяют о нём [наступлении] слухи вражеские пропагандисты, так называемые «ципсошники» [сотрудники Центра информационно-психологических операций]. На данный момент у врага мало боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артёмовск», - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он считает, что цель этих слухов — посеять панику среди населения. На самом деле, по данным разведки, «никакой конкретной подготовки наступления нет», утверждает Сальдо.

По его словам, если ВСУ все же предпримут попытку переправы через Днепр, «отпор будет дан сокрушительный».

Напомним, в ноябре прошлого года российские силы были отведены из Херсона на левый берег Днепра.