Врио министра обороны Дании Поульсен: первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов поставят Украине в начале мая

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Танк Leopard, Christian Charisius / globallookpress.com

Первые бронемашины Leopard 1 из Дании, ФРГ и Нидерландов поставят киевской стороне в начале мая. С соответствующим заявлением выступил врио руководителя датского оборонного ведомства Троелс Лунд Поульсен, говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Zvezdanews.

«Первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая. Об этом в эфире телеканала TV2 заявил врио министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен», — отмечается в процитированном посте.

По словам Поульсена, танки будут доставляться непрерывно.

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