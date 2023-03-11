Национальный антикоррупционный центр Молдавии изъял 240 тысяч долларов у оппозиционной партии «Шор»

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Geraint Nicholas / globallookpress.com

Национальный антикоррупционный центр и Антикоррупционная прокуратура Молдавии изъяли у оппозиционной политической партии «Шор», более 240 тысяч долларов, которые были получены в ходе незаконного финансирования. Об этом сообщили на официальном сайте НАЦ.

«Национальный антикоррупционный центр и Антикоррупционная прокуратура завершили процесс проверки денежных средств, обнаруженных и изъятых в ходе обысков, проведенных 9 марта 2023 года, по уголовному делу о незаконном финансировании Политической партии «Шор». По результатам экспертизы была обнаружена сумма в размере 4 560 719 леев (более 240 тысяч долларов)», - приводят текст сообщения РИА Новости.

Ранее президент Санду заявила, что в Молдавии готовятся диверсии с целью свергнуть конституционный строй и передать страну «в распоряжение России». Она отметила, что «так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе».