Bloomberg: Евросоюз хочет усилить меры по контролю за высокотехнологичными товарами, чтобы они не попали в Россию

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Здание Европарламента в Брюсселе, Heinz-Dieter Falkenstein/globallook.com

Как сообщает издание Bloomberg, ЕС попросит третьи страны усилить контроль за импортом высокотехнологичных товаров, которые запрещены европейскими странами для поставки в Россию.

Запрос будет отправлен в страны, в которых наблюдается «рост импорта высокотехнологичных и других товаров из ЕС, которые Россия затем может использовать в военных целях на Украине», пишет Bloomberg.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций в отношении Российской Федерации к настоящему моменту практически истощены.