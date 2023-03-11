МО опубликовало кадры уничтожения британского ПВО на Украине

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Источник: РИА Новости

Фото: скриншот из видео Минобороны

Министерством обороны РФ опубликованы видео, на которых ВС РФ уничтожает британские системы ПВО Stormer HVM.

Ещё в июле 2022 года Великобритания направила Украине пять зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stormer HVM. Их особенность заключается в полуавтоматическом лазерном наведении на цель.

Боевую машину обнаружил российский беспилотник на Донецком направлении. Задача российских войск — ликвидировать технику.

На видеозаписи изображено уничтожение «Алвис Стормер» с помощью высокоточного барражирующего (способного зависать в воздухе) боеприпаса.

При этом в оборонном ведомстве рассказали о роли такого типа боеприпасов в СВО. По словам представителей МО, они активно применяются для уничтожения бронированной техники противника.