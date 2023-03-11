Американские депутаты предложили механизм санкций против Китая, если он окажет России военную помощь

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Источник: RT

Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / globallookpress.com

Член американской палаты представителей демократ Адам Шифф со своими коллегами направил на рассмотрение в конгресс законопроект, в случае одобрения которого президент США будет уполномочен вводить санкции «против лиц из КНР» за поддержку России в военной области.

«Такие меры глава государства сможет принять, если посчитает, что в день вступления закона в силу или после соответствующей даты «лицо из КНР» среди прочего «осознанно экспортировало, передавало или иным образом предоставляло России финансовую, материальную или технологическую поддержку, реально содействующую способности правительства России проводить военные действия на Украине», - приводит слова из документа RT.

Сообщается, что санкции могут коснуться частной собственности, возможности на въезд отдельных лиц, проведения имущественных сделок, получения займов в американских и международных финансовых учреждениях и другое.

Ранее сенатор Пушков заявил, что стена разногласий и взаимного раздражения между США и Китаем будет расти и впредь.