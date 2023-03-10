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Источник: РИА Новости

депутат Адальби Шхагошев, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил РИА Новости, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну по уже опробованной формуле свержения власти.

«Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», - сказал Шхагошев, комментируя протесты в Тбилиси.

Он отметил, что США действуют по уже испытанному сценарию свержения власти.

Ранее МИД Южной Осетии сообщил, что происходящее в Грузии может стать угрозой безопасности всего Закавказского региона.