МИД Южной Осетии: происходящее в Грузии может стать угрозой безопасности всего Закавказского региона

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акция протеста в Тбилиси, Konstantin Volkov/globallookpress.com

Происходящий в Грузии внутриполитический кризис преподнесён западными кураторами, он может стать угрозой для стабильности и безопасности всего Закавказского региона, заявили в МИД Южной Осетии.

«Пристально наблюдаем за происходящими в Грузии в последние несколько дней событиями. Очевидно, что развивающийся серьезный внутриполитический кризис, в который снова загнали эту страну ее западные кураторы и так называемые «друзья», может стать угрозой для стабильности и безопасности всего Закавказского региона», - сообщило министерство.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров информировал, что события в Грузии «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России.