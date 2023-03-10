Лукашенко подписал указ о призыве около 250 офицеров запаса на военную службу

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MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, по которому в 2023 году будут призваны на военную службу около 250 офицеров запаса. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указ «О призыве офицеров запаса на военную службу» был подписан президентом 10 марта, говорится в сообщении. Согласно указу, в 2023 году в вооруженные силы предусматривается призвать до 230 человек и в органы пограничной службы - до 20.

«Мероприятия, предусмотренные указом, проводятся вооруженными силами Республики Беларусь ежегодно на плановой основе. Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», - отметили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников и военных, совершивших государственную измену.