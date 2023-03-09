Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников и военных, совершивших государственную измену

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Источник: ТГ-канал "Пул Первого"

Александр Лукашенко. Фото: Iranian Presidency/globallook.com

Александр Лукашенко подписал в четверг закон, которым в том числе вводится смертная казнь за государственную измену для госчиновников и военных. Об этом сообщил белорусский телеграм-канал журналистов президентского пула «Пул Первого».

Название закона - «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Как указывается в сообщении, его основная цель - усиление противодействия преступлениям террористической и антигосударственной направленности.

«Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни», - говорится в сообщении.

Ранее МИД Украины охарактеризовал слова Лукашенко, назвавшего Владимира Зеленского «гнидой», как «акт бессилия».