Еврокомиссия сообщила об исключении России из списка стран, имеющих доступ к донорской конференции для Турции и Сирии

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Здание Европарламента в Брюсселе, Heinz-Dieter Falkenstein/globallook.com

Россия была исключена из списка стран, которые могут принять участие в донорской международной конференции по сбору средств для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Информация об этом опубликована в заявлении Еврокомиссии.

В документе говорится, что конференция открыта для государств-членов ЕС, стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, соседних стран и стран-партнеров, членов G20, но за исключением России.

В помощи пострадавшим от землетрясения смогут также поучаствовать страны-члены Совета сотрудничества государств Персидского залива, ООН, международных организаций, гуманитарных организаций и международных и европейских финансовых институтов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Подземные толчки прошли в 11 провинциях государства и затронули другие страны, в числе которых Сирия. Ранее сообщалось, что количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 45 968.