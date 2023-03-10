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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что правительсво США выказывает противоречие собственным утверждениям в отношении подведомственных Пентагону биолабораторий на Украине.

Выступая на брифинге, посвященном анализу документов, отражающих военно-биологическую деятельность США, Кириллов отметил, что киевские власти продолжают сотрудничать с Пентагоном в этой сфере, мотивируя такое взаимодействие необходимостью борьбы с риском распространения инфекционных заболеваний. По мнению Кириллова, такого рода деятельность может реализовываться с целью создания опасных провокаций, ответственность за которые политические противники могут возложить на Россию.

Ранее российские и зарубежные аналитики неоднократно высказывались о том, что США спровоцировали конфликт на Украине тем, что создали на территории этой страны 46 биолабораторий.