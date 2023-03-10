Глава МИД Лавров: на Западе ждали предлога, чтобы «вцепиться» в Россию

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Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

На Западе ждали предлога, чтобы «вцепиться» в Российскую Федерацию. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, озвучил Сергей Лавров, руководитель отечественного министерства иностранных дел.

«На Западе ждали предлога, чтобы "вцепиться" в Россию», — приведено высказывание Лаврова в публикации, которая размещена в TG-канале.

Также дипломат отметил, что государства, граничащие с РФ, должны сделать выводы из того, насколько опасен курс на вовлечение в «зону интересов» Соединенных Штатов.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров указал на то, что после окончания текущего конфликта на Украине возврата к старому миропорядку быть не может.