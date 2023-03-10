Глава МИД России Лавров: после завершения конфликта на Украине возврата к старому миропорядку быть не может

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Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

После окончания украинского конфликта возврата к старому миропорядку быть не может. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Сергей Лавров, глава российского министерства иностранных дел.

«После завершения событий на Украине возврата к старому миропорядку быть не может», — процитирован отечественный дипломат в публикации, размещенной в TG-канале.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Лавров отметил, что Москва в настоящее время не видит никакой возможности для ведения переговоров с Украиной из-за позиции, которой придерживается киевская сторона.