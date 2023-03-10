Глава МИД Лавров: Россия не видит сейчас никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Киева

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Российско-украинские переговоры в феврале 2022 года, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация в настоящий момент не видит никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции, которой придерживается киевская сторона. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил глава отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«РФ не видит сейчас никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Киева», — процитирован Лавров в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк указал на то, что контрнаступление подконтрольных Киеву сил возможно через два месяца.