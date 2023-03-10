Президент Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в Турции на 14 мая

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Президент Турции Реджеп Эрдоган, Mustafa Kaya / globallookpress.com

Турецкий президент Реджеп Эрдоган поставил свою подпись под документом о назначении всеобщих выборов на территории страны 14 мая. Об этом информирует РИА Новости.

«Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в Турции. Как и планировалось, они пройдут 14 мая», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

В процитированном посте отмечается, что основным оппонентом Эрдогана в борьбе за должность главы государства станет оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу.

Как сообщалось ранее, политический аналитик Сергей Марков спрогнозировал, что в случае победы Кылычдароглу Анкара в «большей мере» присоединится к ограничительным мерам, введенным в отношении Москвы.