Политолог Марков: в случае победы Кылычдароглу над Эрдоганом на выборах Турция в «большей мере» присоединится к санкциям против РФ

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Турецкий политик Кемаль Кылычдароглу, Depo Photos / globallookpress.com

В случае победы оппозиционера Кемаля Кылычдароглу над действующим президентом Турции Реджепом Эрдоганом на предстоящих выборах главы государства Анкара в «большей мере» присоединится к ограничительным мерам, введенным в отношении Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Сергей Марков.

«Объединенная оппозиция выдвинула единого кандидата. Кылычдароглу. Кылычдороглу — прозападный и проамериканский. После его победы Турция в большей мере присоединится к антироссийским санкциям», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Ранее сообщалось, что Эрдоган подтвердил намерение провести выборы президента и парламента 14 мая.