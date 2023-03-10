Лавров сообщил, что они с Блинкеном на полях саммита глав МИД стран G20 обсудили ситуацию вокруг Украины

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Источник: РИА "Новости"

глава МИД РФ Сергей Лавров, фото с сайта МИД России

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что они с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном на "двадцатке" обсудили ситуацию вокруг Украины.

Сергей Лавров также отметил, что они с американским коллегой на полях саммита глав МИД стран-членов G20 коснулись темы стратегической стабильности в контексте ДСНВ.

Напомним, ранее сегодня Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент Российская Федерация не видит никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции, которой придерживается киевский режим.