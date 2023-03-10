Акция оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси завершилась

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Источник: РИА Новости

Акция оппозиции, проходившая сегодня перед зданием парламента в Тбилиси, завершилась. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.



Телекомпания передает, что «собравшиеся у парламента люди расходятся», участники протестной акции «с овациями покидают территорию».



Парламент Грузии на пленарном заседании 10 марта проголосовал против принятия законопроекта об иностранных агентах.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был внесен в парламент Грузии депутатами движения «Сила народа» и был принят в первом чтении 7 марта.

Сегодняшнее заседание проходило на фоне новой акции протеста и заняло всего несколько минут.

Ранее отмечалось, что в Тбилиси не стихают массовые акции протеста перед зданием парламента, они начались после того, как в парламенте началось рассмотрение законопроекта об иноагентах, по данным МВД Грузии, на акциях 7 и 8 марта были задержаны 133 манифестанта, выступавших против принятия данного законопроекта.



