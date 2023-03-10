ВСУ обстреляли по Петровский и Куйбышевский районы Донецка девятью «натовскими» снарядами

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Источник: Telegram

Сегодня днем, 10 марта Вооруженные силы Украины обстреляли два района Донецка: Петровский и Куйбышевский девятью снарядами «натовского» калибра размером в 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

В своем Telegram-канале ведомство отмечает, что выпуск пяти снарядов был зафиксирован в 13:30 по московскому времени в направлении пункта Ильинка.

Четыре снаряда украинские военные направили по Куйбышевскому району.

Ранее стало известно о том, что российскими военнослужащими был поражен украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в направлении Петропавловки в Донецкой Народной Республике.