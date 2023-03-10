Российские войска поразили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс С-300

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Торнадо-Г, сайт МО РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили в пятницу, 10 марта, что ВС РФ поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки на территории Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России также поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах.

В МО РФ добавили, что средства противовоздушной обороны за прошедшие 24 часа сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и ликвидировали семь украинских БПЛА недалеко от населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Русин Яр, Старомайорское, Степное, Владимировка и Угледар в ДНР, а также Пологи в Запорожской области.