Военкор Харченко: В Артемовске «ЧВК Вагнер» штурмует предприятие АЗОМ

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

Александр Харченко утверждает, что ВСУ не собираются покидать Артемовск. Об этом он сказал в эфире программы “60 минут”, передает издание “Аргументы недели.

“Мы провели в Бахмуте достаточно большое количество времени. Хочу развеять популярный миф о том, что украинская армия уже покинула город или близка к тому, чтобы его покинуть. На самом деле все это не так. Сражение идет колоссальное по масштабу и количеству потерь среди ВСУ. Мы идем по улицам, которые недавно были отбиты, и там находим большое количество трупов украинских военных. Буквально каждые 100 метров можно найти одного “двухсотого”. Это свидетельствует о том, что бои идут очень ожесточенные за каждый дом. Сейчас идут “бодания” в частном секторе, т.е., когда в одном одноэтажном доме сидите вы, а через 10 метров - стена противника. Идет бой на короткой кинжальной дистанции. Из последних успехов, которые можно ответить, “музыканты” зашли на территорию промышленного предприятия АЗОМ, которое можно сравнить с предприятием “Азовсталь”. Сражение за него будет идти долго, так как по нашим последним данным украинская армия сейчас не собирается отступать”.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что в ближайшие дни город Артёмовск может перейти под контроль российских сил.