Песков заявил о риске провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне массовых беспорядков в Грузии

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о риске провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии, чья независимость от Тбилиси признана Российской Федерацией, на фоне массовых беспорядков на грузинской территории. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии, безусловно, есть», — процитирован Песков в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, спикер Кремля отметил, что Москва фиксирует, что «чья-то видимая рука» старательно пытается добавить к грузинским волнениям антироссийские элементы.