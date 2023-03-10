Песков: Москва фиксирует, что «чья-то видимая рука» старательно пытается добавить к волнениям в Грузии антироссийские элементы

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва фиксирует, что «чья-то видимая рука» старательно пытается добавить к волнениям, которые вспыхнули некоторое время назад на грузинской территории, антироссийские элементы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«РФ фиксирует, что "чья-то видимая рука" старательно пытается добавить к волнениям в Грузии антироссийские элементы», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также спикер Кремля отметил, что ситуация, ставшая триггером беспорядков в закавказской республике, не имеет отношения к РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что грузинский парламент высказался против законопроекта об иностранных агентах, который спровоцировал массовые протесты.