Песков назвал преждевременным разговор о возможности урегулирования на фоне роста числа украинцев, выступающих за диалог с Россией

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременным разговор о возможности урегулирования текущего конфликта на фоне роста количества жителей Украины, выступающих за диалог с Российской Федерацией. Об этом информирует ТАСС.

«Песков считает преждевременным говорить о возможности мирного урегулирования на фоне роста числа украинцев, выступающих за переговоры с РФ», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Также спикер Кремля отметил, что, несмотря на антироссийскую пропаганду, на Украине существуют «ручейки трезвого мышления».

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов призвал «начинать говорить Западу», что бывшая советская республика «защищает» государства, входящие в Североатлантический альянс.