Секретарь Совнацбеза Данилов призвал «начинать говорить Западу», что Украина «защищает» страны НАТО

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Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Anatolii Siryk / globallookpress.com

Секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов призвал «начинать говорить Западу», что бывшая советская республика «защищает» государства, которые входят в Североатлантический альянс. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО», — процитирован Данилов в публикации, которая появилась в TG-канале.

В числе таких государств чиновник назвал Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в пятницу сообщалось, что глава Марий Эл Юрий Зайцев встретился с семьями мобилизованных, которые пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на отправку на передовую «без должной подготовки».