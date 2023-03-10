Глава Марий Эл встретился с семьями мобилизованных, пожаловавшихся Путину на отправку на передовую «без должной подготовки»

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Источник: РБК

Российский военный, Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Руководитель Марий Эл Юрий Зайцев провел встречу с семьями мобилизованных, которые пожаловались президенту Российской Федерации Владимиру Путину на отправку на передовую «без должной подготовки». Об этом говорится в публикации, которая размещена на сайте РБК.

Некоторое время назад в интернете было распространено видеобращение к главе государства от мобилизованных граждан из Мордовии и Марий Эл. Военнослужащие заявили, что их отправили на передовую «без должной подготовки», и пожаловались на проблемы с вооружением.

Юрий Зайцев пообщался с командованием и родственниками военных, записавших данное обращение, указывается в процитированном материале. Также губернатор побеседовал по телефону с одним из бойцов, чтобы прояснить ситуацию.

В пресс-службе Зайцева отметили, что он «будет принимать меры по возникшей ситуации в рамках имеющихся полномочий».

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова высказала мнение о том, что украинского лидера Владимира Зеленского пора наградить премией «Оскор» за исполнение главной роли в сериале ужасов производства Соединенных Штатов.