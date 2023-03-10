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Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Белик, Pravda Komsomolskaya/ globallookpress.com

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что стремление граждан Украины к переговорам с Россией демонстрирует, что украинское общество устало от пропаганды действующего киевского режима.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее сообщил, что все больше украинцев, в частности, проживающих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с РФ.

Дмитрий Белик обратил внимание, что вышеуказанная тенденция является опасным сигналом и серьезной фактической угрозой для существования режима президента Украины Владимира Зеленского. Депутат выразил уверенность в том, что украинское общество к настоящему момнту устало от развязанной в стране "оголтелой пропаганды" и больше не надеется на обещанную властями "великую победу".