Премьер Венгрии Орбан: в интересах страны поддерживать связи с РФ, в том числе из-за «энергетической зависимости»

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Источник: Вloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране, вероятно, придется пересмотреть свои отношения с Россией из-за «изменений геополитических реалий» после начала спецоперации, передает Вloomberg.

Как говорит премьер, в интересах государства поддерживать связи с РФ, в том числе из-за «энергетической зависимости». Однако политик отметил, что отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после окончания СВО.

При этом Орбан добавил: восстановление отношений между Западом и Россией необходимо, но это «далеко от реальности».

«Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет», — говорит премьер.